الخرطوم 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تأكيد نائب رئيس الجبهة الثورية التوم هجو استعداد الجبهة للحوار مع الحكومة الانتقالية بهدف الوصول إلى السلام في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.ونشرت إعلان خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس، مساحة الأراضي المستهدفة في بدء عملية إرادة النصر خلال المرحلة الرابعة لتأمين محافظة الأنبار، غرب البلاد من تنظيم داعش الإرهابي، وتحديد مساحتها.وأشارت إلى إطلاق مجهولون أمس، النّار على حافلة تقل إدلاء سياحيين من وادي موسى إلى البتراء الأردنية.ولفتت الانتباه إلى تحول الكارثة البيئية في البرازيل وسلسلة الحرائق، التي تضرب غابات الأمازون إلى مواجهة سياسية وتجارية بين البرازيل والاتحاد الأوروبي.// انتهى //08:35ت م0011