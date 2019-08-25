القاهرة 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسواكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم مشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي اليوم في قمة مجموعة السبع الكبرى المنعقدة بمدينة بياريتز جنوب فرنسا، لاستعراض الرؤية الأفريقية إزاء سُبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة، وترسيخ أسس الشراكة مع المجموعة.وأشارت إلى تأكيد الرئيس السيسي - خلال استقباله أمس رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على هامش أعمال قمة مجموعة السبع الكبرى - الأهمية التي توليها مصر لتطوير مختلف أطر التعاون مع إيطاليا.وتحدثت عن تصاعد حدة التوتر في هونج كونج بعدما دخلت المظاهرات المناهضة للحكومة أسبوعها الثاني عشر، وإطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وإغلاق 4 محطات رئيسية لقطارات الأنفاق.وتابعت صحف القاهرة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 3 فلسطينيين.ولفتت الانتباه إلى انطلاق عملية عسكرية جديدة لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار العراقية، ومقتل 3 شرطيين في انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل.وسلّطت الضوء على إعلان وزارة الدفاع الروسية أمس أن غواصات الأسطول الشمالي اختبرت صواريخ باليستية في منطقة المحيط المتجمد الشمالي وبحر بارنتس.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ إطلاق نار من قبل مجهولين على حافلة تابعة لمفوضية إقليم البتراء السياحي بالأردن.// انتهى //09:50ت م0018