الباحة 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسالتقى محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني اليوم، مدير فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي، وذلك بمقر المحافظة.وجرى خلال اللقاء, مناقشة الدراسات الأولية لاستكمال ازدواجية الطريق العام المؤدي إلى قرية ذي عين الأثرية، والعمل على تنفيذ طريق وادي نيرا، حاثاً على تسريع وتيرة العمل بالطريق الرابط بين محافظة المخواة نمره.وأكد محافظ المخواة أنه تم مناقشة دراسة تنفيذ مجموعة من الطرق داخل المحافظة ذات الأهمية، التي تخدم الحركة المروية وانسيابها، وسيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة، منوهاً بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة لكل ما يخدم المحافظة ومراكزها.// انتهى //09:54ت م0021