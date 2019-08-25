بروكسل 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسأعلنت الحكومة البلجيكية في بروكسل ترشيح وزير الخارجية والدفاع الحالي ديديه ريدنرس لعضوية المفوضية الأوروبية الجديدة والتي ستستلم مهامها يوم 1 نوفمبر المقبل برئاسة الألمانية اورزولا فان دار لاين.وقررت الحكومة البلجيكية اتخاذ هذه الخطوة قبل الموعد النهائي المحدد للدول الأعضاء لتقديم مرشحيها لعضوية الجهاز التنفيذي الأوروبي وهو يوم الاثنين 26 أغسطس.ويحق لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقديم مرشح عنها لعضوية المفوضية ولكن إسناد الحقائب هو من اختصاص رئيس المفوضية والبرلمان الأوروبي.وتقدمت حتى الآن 25 دولة من بين الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد بمرشح عنها.// انتهى //10:30ت م0024