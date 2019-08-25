رام الله 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث أجبرت سلطات الاحتلال مواطنًا فلسطينيًا من بلدة سلوان وسط القدس على هدم منزله ، كذلك مهاجمة قوات الاحتلال الفلسطينيين في بلدة سبسطية في محافظة نابلس، وإصابة العشرات بالاختناق ، إضافة إلى مهاجمة المستوطنين مركبات المواطنين الفلسطينيين جنوب نابلس.وسلطت الضوء على مطالبة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، المجتمع الدولي العمل على حماية وكالة "الأونروا" والوقوف عند التزاماته تجاهها ومواجهة السياسات الأميركية والإسرائيلية الهادفة إلى إنهائها وإسقاط حق اللاجئين بالعودة.وتابعت إفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مدير عام الأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ عزام الخطيب بعد استدعائه من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك"، للتحقيق في مركز المسكوبية في القدس الغربية.وأوردت خبر إعلان سفارة دولة فلسطين في القاهرة ، عن انتهاء عودة حجاج قطاع غزة ومكرمة الشهداء، إلى القطاع بعد أدائهم مناسك الحج.وتحدثت صحف فلسطين عن مواصلة 8 أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لتجديد اعتقالهم الإداري.// انتهى //10:33ت م0025