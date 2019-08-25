طبرجل 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال بمحافظة طبرجل اليوم، أعضاء المجلس المحلي والبلدي لمحافظة طبرجل، وذلك خلال جولة سموه التفقدية على المحافظة.وفي بداية اللقاء أثنى سمو الأمير فيصل بن نواف على ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من تلمس لاحتياجات المواطنين والعمل على توفيرها في جميع مناطق المملكة.وأكد سموه أهمية تعاون وتكامل المجالس البلدية مع المجالس الأخرى والجهات ذات العلاقة، لدورها المهم في إيجاد الحلول المناسبة لمطالب وملاحظات المواطنين، متطلعاً بالتركيز على المشروعات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات وبما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، في ظل ما تحظى به المجالس من دعم كبير من الحكومة الرشيدة.بعد ذلك استمع الأمير فيصل بن نواف لمداخلات الأعضاء ، الذين ثمنوا دعم الدولة لمثل هذه المجالس ، كما استمع سموه لعدد من المرئيات والتطلعات ، متمنياً للجميع التوفيق.كما استقبل سمو أمير المنطقة في صالة الاستقبال بمقر المحافظة مديري الإدارات الحكومية, واستمع سموه خلال الاستقبال عن سير العمل فيها لعددٍ من الموضوعات ذات العلاقة بمختلف الإدارات الحكومية في المجالات الخدمية والأمنية والاجتماعية بما يضمن سير العمل للمهام المنوطة بها، مؤكداً سموه العمل على تذليل الصعوبات والعقبات التي تعترضها.حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبد الله آل سلطان والمستشار الخاص لسموه الدكتور أحمد بن محمد السناني ومحافظ طبرجل عيد بن فليح الحربي .// انتهى //11:25ت م0037