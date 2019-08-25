تارينكوت/أوروزجان 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسقتلت القوات الخاصة الأفغانية 14 مسلحًا من حركة طالبان ودمرت العديد من الأنفاق ومجمعات تابعة للحركة في إقليم أوروزجان وسط أفغانستان.وذكرت وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم أن القوات الخاصة قتلت المسلحين في قرية ميراباد بمنطقة تارينكوت, مبينة أنها صادرت 11 عبوة ناسفة ودمرت 12 موقعًا قتاليًا وخمسة أنفاق و15 مجمعا وأربع دراجات خاصة بالمسلحين.// انتهى //11:45ت م0041