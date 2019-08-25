عام / أحوال المدينة المنورة تستقبل المراجعين حتى الساعة الثامنة مساءً
الأحد 1440/12/24 هـ الموافق 2019/08/25 م واس
المدينة المنورة 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس
مددت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة مدة العمل لإتاحة الفرصة للمواطنين والمواطنات لاختيار الأوقات المناسبة لهم لإنجاز معاملاتهم .
ويستقبل مكتَبَا الأحوال المدنية ( 1 ، 2 ) المراجعين من الجنسين حتى الساعة الثامنة مساءً وذلك حتى تاريخ 30 / 1 / 1441هـ ، فيما تقدم الخدمة للرجال في مكتب الأحوال المدنية بينبع.
ويقدم المكتب جميع خِدْمات السجل المدني " إصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما وتسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وإصدار سجل الأسرة، كذلك تعديل المهن وغيرها من خِدْمات ".
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12:08ت م
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