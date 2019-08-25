المدينة المنورة 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسمددت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة مدة العمل لإتاحة الفرصة للمواطنين والمواطنات لاختيار الأوقات المناسبة لهم لإنجاز معاملاتهم .ويستقبل مكتَبَا الأحوال المدنية ( 1 ، 2 ) المراجعين من الجنسين حتى الساعة الثامنة مساءً وذلك حتى تاريخ 30 / 1 / 1441هـ ، فيما تقدم الخدمة للرجال في مكتب الأحوال المدنية بينبع.ويقدم المكتب جميع خِدْمات السجل المدني " إصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما وتسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وإصدار سجل الأسرة، كذلك تعديل المهن وغيرها من خِدْمات ".// انتهى //12:08ت م0042