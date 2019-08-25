سكاكا 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسشرعت جمعية البر الخيرية بالجوف اليوم، بتوزيع الإعانة الغذائية لجميع فئات الأسر المسجلة لديها بالجمعية وذلك بالمستودع الخيري الواقع بحي الطوير.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الخالدي أن الإعانة الغذائية مكونة من أضحية كاملة مقدمة من الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وتُمور وأرز ومياه شرب لكل أسرة مسجلة بالجمعية .وقدّم المدير التنفيذي للجمعية شكره وتقديره للندوة العالمية للشباب الإسلامي نظير تبرعهم بألف أضحية لأسر الجمعية سائلاً المولى عز وجل لهم الأجر والمثوبة، مهيباً بالمحسنين وأهل الخير بالمنطقة إلى دعم الجمعية والوقوف إلى جانبها لتلبي احتياجات مستفيدها.//انتهى//12:08ت م0043