دومة الجندل 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية اليوم، استقبال المراجعات في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف.وتأتي هذه الخدمة التي تستمر أسبوعين في إطار مبادرة وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.وتقدم الوحدات المتنقلة خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.// انتهى //12:33ت م0046