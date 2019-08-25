تونس 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بمختلف الآراء والمواقف بشأن إيقاف أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس المقررة خلال منتصف شهر سبتمبر القادم، بينها دعوات أحزاب سياسية إلى النأي بالسلطة القضائية عن الصراعات الانتخابية.مغاربيًا .. كتبت عن انسداد الأفاق أمام التسوية السياسية في ليبيا، وثبوت فشل تنفيذ الاتفاق السياسي عند الفرقاء الليبيين وتمسك كل طرف بالشروط التي تلبي مطالبه وتضمن مصالحه.وأنبات صحف الأحد، عن بدء اجتماع منظمات المجتمع المدني في الجزائر لتقريب الرؤى وصولاً لحل توافقي للأزمة السياسية الحالية بالبلاد.عربيًا.. أوردت ونبأ بدء الجيش العراقي عملية عسكرية جديدة، لتطهير محافظة الأنبار غرب العراق من بقايا فلول عناصر تنظيم داعش الإرهابي.ونقلت فحوى كلمة رئيس الحكومة السودانية الجديد عبد الله حمدوك بعد أدائه اليمن الدستورية.دوليًا.. تطرقت صحف تونس، إلى اجتماعات منفصلة بين زعماء مجموعة السبع على هامش قمتهم الـ 45 التي تستضيفها مدينة بياريتس الفرنسية حاليًا.// انتهى //12:33ت م0047