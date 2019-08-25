بياريتس 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسعقد قادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في مدينة بيارتيز الفرنسية اليوم جلسة عملهم الأولى لقمتهم التي افتتحت يوم أمس بحضور قادة دول مجموعة البلدان الصناعية السبع .وتتناول القمة التي تستمر حتى يوم غد عددًا من الملفات العالمية الكبرى ، أبرزها البرنامج النووي الإيراني، والأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعودة روسيا إلى المجموعة ، وحرائق غابات الأمازون.وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن زعماء دول مجموعة السبع وافقوا على أن يوجه الرئيس الفرنسي رئيس الاجتماع إيمانويل ماكرون رسائل إلى النظام الإيراني بشأن برنامجها النووي تتمحور حول عدم حيازة إيران للسلاح النووي وعدم إثارة المشاكل في المنطقة .// انتهى //13:49ت م0073