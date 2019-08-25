الدمام 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسأتاحت الهيئة السعودية للمهندسين الحصول على تراخيص تأسيس مكتب هندسي أو شركة هندسية وذلك ضمن خِدْمات منصة مراس الإلكترونية، وذلك ضمن التكامل بين الجهات الحكومية وتسهيل تأسيس المنشآت التجارية.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن التعاون مع الجهات الحكومية يشرع الأبواب أمام منظومة الأعمال بالقطاع الخاص لتأسيس المكاتب الهندسية والشركات الهندسية عبر بوابة منصة مِراس http://meras.gov.sa، مشيرًا إلى أن المستثمر يمكنه بدء مشروعه واستخراج السجل التجاري، ثم الحصول على الترخيص من منصة واحدة.وبين أن هذه الجهود المبذولة تأتي ضمن توجه مختلف القطاعات إلى تحسين أداء الأعمال الذي تقوده رؤية المملكة 2030، وكذلك رقمنة الخِدْمات وتسهيل وصول المستفيدين إليها.وأشار العبداللطيف إلى أن هذه الخطوة تعزز مهمة أتمتة خِدْمات المكاتب الهندسية والشركات المهنية، كما تتضمن التكامل مع الجهات الحكومية في إتاحة تقديم خدمة التأسيس عبرها ودون زيارة الهيئة، مما يسهم في تحفيز بيئة الأعمال وتسريعها.ولفت إلى سعي الهيئة في تذليل جميع العقبات أمام الراغبين في تأسيس المكاتب أو الشركات حيث أتاحت قبل عام الحصول على تراخيص المكاتب الهندسية إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة الهيئة، كما أتاحت طباعتها عبر النظام الإلكتروني عن بعد، مع إتاحة التأكد من صحتها عبر تقنية الباركود أو رابط التحقق.وأكد على أن الهيئة تبذل جميع مساعيها في إنجاز متطلبات المستفيدين من خِدْماتها عبر خِدْماتها الإلكترونية، وخصصت نظامًا مخصصًا للمكاتب والشركات الهندسية، تتيح للمهندسين التقديم الإلكتروني لطلب إصدار رخصة لمكتب هندسي وإنجاز الخِدْمات المتعلقة به دون مراجعة الهيئة، بالإضافة إلى إتاحة خِدْمات تجديد الرخصة وفتح الفرع أو تجديده وتحويل المكتب ضمن أكثر من 14 خِدْمة.// انتهى //13:50ت م0075