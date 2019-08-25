جيزان 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسرأس مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد قنفذي اليوم , اجتماعًا لمنسوبي الفرع والمكاتب التابعة له بمختلف محافظات المنطقة بحضور مساعد المدير العام لقطاع العمل يحيى سفياني و ممثلي مكاتب الاستقدام بالمنطقة، وذلك بقاعة الاجتماعات بغرفة بجازان.وجرى خلال الاجتماع بحث التحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام والحلول المقترحة والأفكار التطويرية للقطاع وتطوير صناعة الاستقدام لرفع جودة القطاع وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة باستقدام العمالة في مختلف المهن والأعمال, وما تقدم به الحضور من آراء ومقترحات واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها .//انتهى//13:56ت م0078