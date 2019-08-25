أبها 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها ممثلة في مركز سيدات الأعمال، اليوم, لقاءً تعريفيًا بمستجدات المخالفات والعقوبات, الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام العمل (رجالا ونساء) وذلك بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل بعسير, موسى معدي وعدد من موظفي الفرع.وتضمن اللقاء الذي حضره سيدات الأعمال, شرحا عن التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لنظام العمل, والتي تشتمل على 62 مخالفة منها توظيف المرافقين دون الحصول على تصريح ساري المفعول, وَفْق الشروط والإجراءات التي تضعها وزارة العمل, كذلك تسجيل شخص سعودي ضمن عمال المنشأة دون علمه أو موافقته, وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المسجلين، كما عُرضت أبرز العقوبات التي تتعلق بتشغيل النساء أو الأحداث في الأعمال أو الصناعات أو المهن الخطرة أو الضارة أو المحظور عملهم فيها.// انتهى //13:56ت م0079