القدس المحتلة 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بناء 120 وحدة استيطانية على أراضي ديراستيا بمنطقة واد قانا غرب محافظة سلفيت.وقال رئيس بلدية ديراستيا سعيد زيدان في تصريح له "تسلمنا قرارا ببناء 120 وحدة استيطانية في حوض رقم 59 وهو ما يعرف بقطاين الفارة بمنطقة واد قانا غرب بلدة ديراستيا.وأضاف زيدان أن الأراضي في تلك المنطقة هي أراضي حكومية والاحتلال يريد تغيير معالمها إلى أراضي خاصة استيطانية بقرار عسكري من أجل تسهيل بناء الوحدات الاستيطانية، وفي الحوض أيضا أراضي خاصة لمواطني ديراستيا وكفر لاقف.//انتهى //13:59ت م0081