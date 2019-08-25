الباحة 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي شهداء الواجب الشهيد علي محمد علي آل سعد ، والشهيد يحيى محمد متعب السويدي ، والشهيد حسن صالح علي الحسني ، الذين استشهدوا وهم يدافعون عن وطنهم بالحد الجنوبي.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم ، ذوي شهداء الواجب ، حيث أكد سموه أن ما يقوم به جنودنا البواسل في مختلف مواقعهم هو واجب ديني ووطني في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة، مشيراً إلى أن تضحياتهم تُعد مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف لجميع أبناء هذا الوطن الغالي.وبين سمو أمير الباحة أن القيادة الرشيدة وجميع أبناء هذا الوطن الغالي يقدّرون تلك البطولات والتضحيات في الذود عن تراب ومقدسات هذا الوطن ، مؤكدًا سموه أن الجميع سيقف صفًا واحدًا في وجه كل حاقد ومعتدٍ يحاول المساس بأمن هذا الوطن الغالي.من جانبهم ، عبّر ذوي الشهداء عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، وأمير المنطقة على تعازيهم ومواساتهم في مصابهم وعلى الاهتمام الدائم بأبناء الوطن في كل مكان ، عادّين استشهاد أبنائهم في ميدان العز والكرامة شرفًا وفخرًا لهم.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية المكلف محمد بن مانع الدوسري ومدير عام مكتب أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.// انتهى //14:08ت م0083