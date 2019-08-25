بريدة 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واسيستهدف المنظمون في مهرجان التمور ببريدة التأكيد على ضمان صحة المستهلك، وتحقيق أعلى درجات الجودة لمنتج التمور، من خلال التفعيل المستمر لعمل لجنتي "ضبط الجودة" و "الغش التجاري" المعنيتين بمراقبة وتفحص ما تحمله المركبات من التمور، التي تدخل ساحة البيع في مدينة التمور ببريدة.وبين المشرف العام على مهرجان التمور ببريدة، الدكتور خالد النقيدان، أن مهام لجنة ضبط الجودة تهدف إلى فحص عينات التمور، والتأكد من مطابقتها للحدود العليا من الملوثات، المسموح بها دوليًا، وملاحظة أي تهاون في المعايير المقرة للصحة والسلامة الغذائية، باعتبارها من أهم الضوابط التي يتم التأكيد على تحقيقها بكل دقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها، أو تمريرها بلا محاسبة.وأشار النقيدان، إلى أن لجنة الغش التجاري، المكونة من قبل أمانة القصيم، وفرع وزارة التجارة، تعمل بشكل متواز ومكمل للجنة ضبط الجودة، من خلال متابعة كميات التمور المعروضة، ومدى مطابقتها للضوابط والمتطلبات الكفيلة بسلامتها، والتشديد على توحيد نوعية وكميات ومقادير التمور المعروضة.وأكد النقيدان، أن صحة المواطن والمتسوق، والاهتمام بجودة المُنتج، وسلامته من الآفات والأمراض، واجب لا يقبل المساومة، وركيزة أساسية يقوم عليها العمل التنظيمي للمهرجان، وأحد أهم المسؤوليات التي يسعى الجميع من المشاركين في تشغيل المهرجان إلى تحقيقها والمحافظة عليها.// انتهى //14:24ت م0085