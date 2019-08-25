الدمام 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسأطلقت بلدية محافظة الجبيل حملة رقابية صحية مكثفة بعنوان "وقاية" ، وتستمر لمدة 60 يومًا ، حيث تأتي ضمن الأعمال الرقابية بالتزامن مع دخول العام الهجري الجديد 1441هـ.واعتمد رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش خطة الحملة الرقابية الشاملة التي أعدتها البلدية استعدادًا لاستقبال العام الجديد ، المعتمدة على البرامج الرقابية على المحالات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة ، بالإضافة إلى جولاتها الرقابية على محلات المواد الغذائية والمطاعم وصوالين الحلاقة ؛ للتأكد من الحالة الصحية للعاملين بالمنشآت الصحية واستيفائهم شروط الصحة العامة ، وللتأكد من سلامة المعروضات من المواد الغذائية وطرق تداولها وحفظها وطهيها وتحضيرها.وأشار إلى أن البلدية نفذت خلال شهر ذو القعدة وذو الحجة الماضيين 1721 جولة تفتيشية ، نتج عنها رصد 510 مخالفات وتوجيه 381 إنذارًا ، وإتلاف أكثر من 754 كيلو جرامًا من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وتأهيل عدد من المنشآت الصحية ، إضافة إلى إغلاق أكثر من 88 منشأة مخالفة.وأكد المهندس الدويش حرص البلدية على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبين ميدانيًا للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة ، لافتًا إلى أن الإجراءات النظامية والعقوبات ستطبق بحق المخالفين ، داعيًا المواطنين للتعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات للاشتراطات الصحية والمعايير البلدية.// انتهى //14:24ت م0086