نجران 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم ، برنامج بعنوان "بوابة التحول الرقمي"، وذلك بمقر إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة.ويستهدف البرنامج الذي يمتد لخمسة أيام مدربي ومدربات التدريب التربوي ، ومنسقات التحول الرقمي بالمدارس لتعريفهم على الحلول والأنظمة التقنية بوابة التحول الرقمي ، وما تقدمه من وسائل للتواصل مع الطالب وأولياء الأمور ، وما تقدمه من تطبيقات ونظريات للتعلم ، إضافة إلى ما تحتويه من خدمات تسهم في إتاحة الموارد العلمية والتعليمية ومتابعة الواجبات والأنشطة الإلكترونية والاختبارات بصورة رقمية ، ورصد الحضور والانصراف وتحضير الدروس وحلقات النقاش والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور والتقويم الدراسي وإضافة الأنشطة ورصد السلوك.// انتهى //14:24ت م0087