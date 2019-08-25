نجران 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسأشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالجهود التي يبذلها منسوبو دوريات الأمن بالمنطقة التي تترجمها الإنجازات الميدانية في التعامل مع الأحداث والوقائع باحترافية عالية.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة المكلف حديثًا بإدارة دوريات الأمن بالمنطقة المقدم ماجد بن عبدالرحمن آل مفرح، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة.من جهته أكد المقدم آل مفرح عزمه وكل منسوبي دوريات الأمن بالمنطقة على مواصلة العمل بكل أمانة وصدق وإخلاص لصون الأمن بالتكامل والتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية كافة.// انتهى //15:33ت م0118