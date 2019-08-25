الرياض 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واستوج فريق جدة (3×3) لكرة السلة بلقب بطولة شاينغان تشالنجر لكرة السلة في الصين بعد فوزه على فريق أمستردام الهولندي في النهائي 15-16 , بعد أن فاز في نصف النهائي على فريق فربس الصربي المصنف الثالث 3 عالمياً، ليتأهل الفريق السعودي إلى بطولة الماسترز في لوس انجلوس.وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية على تحقيق البطولة والإنجاز الذي يضاف للإنجازات السابقة ، مشيراً إلى أن البطولة تعد إعداد لبطولة العالم التي ستقام في محافظة جدة خلال شهر أكتوبر المقبل بمشاركة أقوى منتخبات المدن في العالم.// انتهى //15:34ت م0119