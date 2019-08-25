المنامة 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسأغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,533.79 نقطة، بارتفاع قدره 0.19 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 747.32 نقطة، بارتفاع قدره 2.49 نقطة عن معدل إقفاله السابق .وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونا و688 ألفا و808 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 442 ألفا و913 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 59 صفقة.// انتهى //15:34ت م0121