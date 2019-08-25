الرياض 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 203.99 نقطة ليقفل عند مستوى 8241.67 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 99 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 94 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 11 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 176 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات ميدغلف للتأمين, سيسكو, أليانز إس إف, الراجحي ريت, والمراكز الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بدجت السعودية, باتك, الإعادة السعودية, مسك, وينساب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.96% و 6.77% .فيما كانت أسهم شركات الإنماء, كيان السعودية، الراجحي, زين السعودية, وأميانتيت هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, الأهلي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 70.25 نقطة ليقفل عند مستوى 3743 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 69 ألف سهم تقاسمتها 162 صفقة.// انتهى //15:36ت م0122