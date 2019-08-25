الظهران 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسينظّم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، يوم الخميس المقبل، برنامج "هل أنت مستعد"، يتضمن مجموعة من ورش العمل التفاعلية، ولمدة ثلاثة أسابيع، حيث يهدف البرنامج إلى تمكين الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين من التحضير للسنة الدراسية عبر التزود بأهم المهارات الحياتية، وذلك بمركز "إثراء" بالظهران.وسيتناول البرنامج في أسابيعه الثلاث مواضيع متعددة منها، (الذكاء العاطفي)، تتخللها أنشطة تثقيفية وترفيهية ، فيما سيتناول الأسبوع الثاني موضوع (الصحة والسلامة) ويختتم البرنامج في الأسبوع الثالث بموضوع (الذكاء المالي)، الذي يركز على ممارسة التدريب التفاعلي واكتساب مهارات التعلم بواسطة المرح، وتحفيز المتدربين على التعلم الذاتي ومعرفة السبل لتحقيق هذا النوع من التعلم، وبأسلوبٍ قصصيٍ.الجدير بالذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) يسعى من خلال ورش العمل المتنوعة بين العلوم والفنون إلى تعزيز رسالة المركز في نشر المعرفة ودعم الإبداع والمبدعين والتواصل مع أحدث ما يقدمه العالم من أساليب تعليمية حديثة، لتهيئة فضاء تعليمي محفز يلتقي فيه المهتمون ، ويشاركون أفكارهم وتجاربهم مع أصحاب الخبرات من أنحاء العالم.// انتهى //15:37ت م0123