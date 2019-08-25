جدة 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة ، اجتماعاً جرى خلاله استعراض الخطة المستقبلية لشركة المياه الوطنية في القطاع الغربي والأعمال التي نفذتها خلال العامين الماضيين.وقدّم رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الغامدي عرضاً عن استراتيجية ومشاريع خدمات المياه بمنطقة مكة المكرمة من عام 1440هـ حتى عام 1450هـ ، بما يتماشى مع الخطة العشرية للمنطقة ، حيث جرى التطرق للمشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة ، ووصول نسبة المشاريع المتعثرة في كل من مكة المكرمة وجدة الى 0 %.وأوضح العرض ، أنه تم تحسين الأداء التشغيلي بجدة حيث ارتفع متوسط ساعات الضخ هذا العام 1440هـ إلى 23 ساعة في اليوم ، واستفاد منها 269 حي من أصل 280 حياً.وتخلل الاجتماع عرض نتائج نجاح خطة موسم الحج للعام 1440هــ ، حيث بلغ اجمالي الضخ إلى 41 مليون متر مكعب ، ووصول كمية الامداد والتوزيع اليومي الى رقم قياسي بلغ مليون متر مكعب دون أي تأثير على امدادات المياه في جدة والطائف ، كما ارتفع معدل ساعات الضخ لأحياء مدينة مكة المكرمة الى 22 ساعة هذا العام.وتطرق الاجتماع إلى أعمال شركة المياه الوطنية في محافظات المنطقة الأخرى ، والتي تم تقديم الخدمات فيها لأول مرة من خلال الشبكات وماتم تنفيذه حتى الآن ، والمستهدف مستقبلا بالخطة العشرية ، كذلك شرحاً عن مشروع المخطط الاستراتيجي للتغطية الشاملة لخدمات المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة ، والذي يجري العمل به حالياً ، ويعدّ من المشاريع المهمة والحيوية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 ، لتلبية الطلب المتوقع للمياه والصرف الصحي للمنطقة خلال العشر سنوات القادمة ، وسيتم الانتهاء من كامل مخرجات المشروع بنهاية عام 2020.//انتهى//15:51ت م0124