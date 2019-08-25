المدينة المنورة 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واستستعد كلية الأنظمة والدراسات القضائية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لاستقبال أول دفعة من طلابها لمرحلة البكالوريوس مع انطلاق العام الجامعي الجديد 1440هـ -1441هـ، وذلك بعد ضم قسمي الأنظمة والدراسات القضائية للكلية التي أنشئت حديثا ، في إطار تطوير البرامج الأكاديمية تحقيقًا لأهداف الجامعة واستراتيجيتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.وأوضح مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي أنه سيتم استقبال ١٥٠ طالبًا يمثلون الدفعة الأولى لبرنامج بكالوريوس الأنظمة مع بدء العام الجديد, مشيرًا إلى اكتمال تجهيز القاعات الدراسية المناسبة لضمان جودة التعليم التي تسعى الكلية لتحقيقها, وأنها ستسهم في إثراء الجانب المعرفي والتطبيقي في تخصص الأنظمة وسيكون الخريج مؤهلًا لسوق العمل المحلي والعالمي.وبيّن أن الكلية تسعى إلى تعميق التخصص في مجالي الأنظمة والدراسات القضائية، ومواكبة الجامعة لعجلة التنمية وسوق العمل المحلي والعالمي في تخصصي الأنظمة والدراسات القضائية، وتأهيل الخريجين المتخصصين في الجوانب النظامية والدراسات القضائية, لافتًا الانتباه إلى أن برنامج بكالوريوس الأنظمة الذي جرى استحداثه بالجامعة لأول مرة، يراعي احتياج سوق العمل الحالي والمستقبلي، والطبيعة القانونية للمملكة في كون قوانينها مستمدة من الشريعة الإسلامية، حيث سيدرس الطالب جميع أبواب الفقه وما يحتاجه أيضًا من أصول الفقه والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة، وسيكون الحاصل على بكالوريوس الأنظمة من الجامعة الإسلامية متمكنًا في الجانبين القانوني والشرعي.يُذكر أن كلية الأنظمة والدراسات القضائية تهدف إلى إعداد خريجين متخصصين في مجال الأنظمة والدراسات القضائية، وتوفير برامج متميزة لتحقيق الجودة التعليمية وفق متطلبات هيئة تقويم التعليم، وإعداد وتطوير الكوادر المتخصصة لتلبية متطلبات سوق العمل، والارتقاء بمستوى البحث العلمي للإسهام في تزويد المجتمع المحلي والعالمي بالمتخصصين، والعمل على زيادة الشراكات العلمية والبحثية لتفعيل دور الكلية في خدمة المجتمع المحلي والعالمي.// انتهى //15:54ت م0125