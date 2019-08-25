الرياض 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسيستضيف فريق النصر السعودي نظيره السد القطري غداً على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في لقاء الذهاب للدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.ويدخل بطل الدوري السعودي الدور ربع النهائي للمسابقة القارية بصيغتها الجديدة للمرة الأولى في تاريخه، معززاً بأفضل سجل له في دوري الأبطال بعد تحقيق سلسلة من ست مباريات من دون هزيمة، آخرها فوزه على الوحدة الإماراتي في إياب دور الـ16 بنتيجة 3-2 (1-1 ذهاباً), وسط تشكيلة تؤثر عليها الإصابات التي طالت عدداً من لاعبيه لاسيما سلطان الغنام والهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله اللذين لم يكملا المباراة ضد ضمك في المرحلة الأولى من الدوري السعودي هذا الأسبوع, لكن التشكيلة ستشهد عودة المغربي نور الدين أمرابط الذي تم قيده في آسيوياً بدلاً من المدافع البرازيلي مايكون، بينما سيكون مواطن الأخير، لاعب خط الوسط جوليانو، نقطة ارتكاز أساسية للفريق لاسيما وأنه أفضل هداف له هذا الموسم في دوري الأبطال مع خمسة أهداف.وعلى عكس النصر، يدخل السد المباراة بصفوفه مكتملة باستثناء غياب لاعب وسطه الكوري نام تاي هي المبتعد بسبب الإصابة.// انتهى //15:54ت م0126