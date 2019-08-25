القطيف 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسيعقد المجلس المحلي بمحافظة القطيف غدًا, جلسته الرابعة لدور الانعقاد الخامس للسنة الثامنة عشر، برئاسة المحافظ خالد بن عبد العزيز الصفيان.وسيتم خلال الجلسة عرض المشاريع التنموية الجاري تنفيذها لكل من البلدية والمياه ومناقشة نسب إنجازها ومعالجة أسباب التأخير أو التعثر لبعضها، والأهداف العامة للقاء المقرر إقامته بين وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة والمطورين وملاك المخططات بالمحافظة.وسيجري خلال الجلسة مناقشة فكرة وأهداف برنامج "رخصة الزواج السعيد"، وهو البرنامج الذي يسعى للحد من ارتفاع نسبة الطلاق بمحافظة القطيف، من خلال إلزام المقبلين على الزواج في حال إقراره بدورة تدريبية، وكذلك إلزام المتجهين للطلاق ببرنامج استشاري.// انتهى //15:54ت م0127