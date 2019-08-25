سكاكا 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واساعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي تشكيل لجنة اختيار القيادات التعليمية والإدارية للعام الدراسي الحالي 1440هـ - 1441هـ.وتتولى اللجنة التي يرأسها الدكتور الغامدي اختيار القيادات التعليمية والإدارية في الإدارة ومكاتب التعليم، وإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للقيادات التعليمية والإدارية في الإدارة ومكاتب التعليم، وإجراء التكليف والنقل والتمديد وإنهاء التكليف للقيادات التعليمية والإدارية عند اللزوم بما يخدم مصلحة العمل.//انتهى//15:56ت م0128