سكاكا 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسأعلن فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف عن إقامة دورة الإرشاد السياحي للجنسين.وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة بمنطقة الجوف ياسر بن إبراهيم العلي أهمية دورة المرشد السياحي التي تسهم في تعريف السياح بأهم معالم الوجهة السياحية وثقافة البلاد.وأفاد أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تسعى لتأهيل المرشدين السياحيين من خلال إقامة الدورات التدريبية في مختلف مناطق المملكة، وتنظيم المنتديات الخاصة بمهنة المرشد السياحي، وخاصة فئة الشباب والفتيات المتخرجين من تخصصات اللغات الأجنبية.ودعت الهيئة الراغبين في الالتحاق بالدورة الدخول على الرابط والتسجيل فيه https://license.scth.gov.sa/Pages/default.aspx.// انتهى //15:57ت م0130