دومة الجندل 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واساستقبل محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط في مقر المحافظة اليوم, مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة محمد بن فهد الشمري.وجرى خلال الاستقبال مناقشة البرامج التي يمكن تقديمها لشباب وشابات المحافظة والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تمكينهم من الانخراط في المهن المختلفة بما يعود عليهم بالنفع.// انتهى //16:05ت م0132