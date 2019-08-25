محايل 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسبحث محافظ محايل المكلف علي إبراهيم الفلقي في مقر المحافظة اليوم, مشاركة أهالي محايل ضمن مبادرة "يوم عسير", بحضور رئيس البلدية سعيد علي آل مصمع ورؤساء المراكز وأهالي المحافظة.وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المتعلقة بالمبادرة.وحث محافظ محايل اللجان والأعضاء على بذل قصارى جهدهم والتعاون في سبيل المشاركة ضمن مبادرة "يوم عسير"، مشيراً إلى أن الاجتماع جاء بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير الذي يحرص على تنمية وتطوير المحافظات والمراكز التابعة لها.// انتهى //16:22ت م0135