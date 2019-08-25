الرياض 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسيشارك المنتخب السعودي للرماية على البندقية والمسدس في بطولة كأس العالم التي تنطلق غداً وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل في البرازيل.ويمثل الأخضر في رماية المسدس الرامي عقيل عبدالهادي البدراني والرامي عطا الله نداء العنزي ، وفي رماية البندقية الرامي حسين غويلي الحربي والرامي عبدالرحمن سعد الجحيدلي , فيما يترأس البعثة السعودية مدير إدارة الشؤون الرياضية بوزارة الحرس الوطني العميد محمد عبدالرحمن القحطاني ، وتضم الإداري فرح الثقفي والمدربان محمد إسماعيل ولي سونج.// انتهى //16:38ت م0137