رياضي / المنتخب السعودي للرماية يشارك في بطولة كأس العالم بالبرازيل
الأحد 1440/12/24 هـ الموافق 2019/08/25 م واس
الرياض 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس
يشارك المنتخب السعودي للرماية على البندقية والمسدس في بطولة كأس العالم التي تنطلق غداً وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل في البرازيل.
ويمثل الأخضر في رماية المسدس الرامي عقيل عبدالهادي البدراني والرامي عطا الله نداء العنزي ، وفي رماية البندقية الرامي حسين غويلي الحربي والرامي عبدالرحمن سعد الجحيدلي , فيما يترأس البعثة السعودية مدير إدارة الشؤون الرياضية بوزارة الحرس الوطني العميد محمد عبدالرحمن القحطاني ، وتضم الإداري فرح الثقفي والمدربان محمد إسماعيل ولي سونج.
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16:38ت م
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