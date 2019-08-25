بكين 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسوقّع مركز البحوث والتواصل المعرفي ، أمس الأول ، مذكرة تعاون موسع مع دار انتركونتننتال الصينية للنشر، وذلك في مجالات النشر والترجمة والتوزيع في كل من السعودية والصين، بحيث يدعم كل من الطرفين مشروع الرف الصيني في المملكة، والرف السعودي لجمهورية الصين.‏ووقع الاتفاقية رئيس المركز الدكتور يحيى محمود بن جنيد، ومديرة دار انتركونتننتال تشن لو جون، خلال زيارة المركز لمقر الدار في العاصمة بكين، حيث اطلع رئيس المركز ومساعد المدير التنفيذي صالح زمانان، وباحث المركز في الدراسات الصينية فهد المنيعي على مشروعات النشر والترجمة ومسارات التعاون التي أقامتها الدار مع العديد من الجهات في دول العالم.وتأتي هذه الاتفاقية خلال وجود وفد المركز في الصين هذه الأيام للمشاركة في معرض بكين الدولي للكتاب، وتدشين كتب الأدب الكلاسيكي السعودي المترجمة للغة الصينية كإحدى مشروعات التعاون المشترك بين المركز وجهات علمية وثقافية في جمهورية الصين الشعبية.// انتهى //17:29ت م0143