الأفلاج 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسنفّذ قسم الطفولة المبكرة بتعليم الأفلاج، اليوم ، برنامجاً تدريبياً استهدف منسوبات مدارس الطفولة، لتهيئة المعلمات، وإثراء الجوانب المعرفية في التعامل مع طلاب الصفوف الأولية.واستهدف البرنامج التدريبي 30 معلمة من معلمات مدارس الطفولة المبكرة بمدارس الأفلاج، حيث تضمّنت الدورة التدريبية التي قدمتها البندري الحقباني، وكانت تحت عنوان "مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية"، خصائص نمو هذه المرحلة ومتطلباتها، والحاجة الأساسية للطلاب والطالبات وكيفية إشباعها، ومعرفة طريقة التواصل الفعّال وبناء جسور الثقة لكل قائدة ومعلمة ومرشدة طلابية، بهدف تهيئة المعلمات وتعريفهنَّ بمهارات التعامل مع طلاب هذه المرحلة، وتخلل البرنامج التدريبي اختبار قبلي واختبار بعدي وعدة أنشطة ومشاركات.// انتهى //17:29ت م0145