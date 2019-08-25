الكويت 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسالتقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم وزير خارجية بولندا ياتزيك تشابوتوفيتش، الذي يزور الكويت حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون التي تربط البلدين وسبل تنميتها في المجالات كافة، من خلال التنسيق الفعال في سياق عضوية البلدين غير الدائمة في مجلس الأمن، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.// انتهى //17:54ت م0151