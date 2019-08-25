الدمام 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسانطلقت اليوم، الحملة الثالثة لمنصات التعريف ببرنامج تطوير ودعم صغار مربي الماشية، التي ينظمها قسم الثروة الحيوانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية وجميع المكاتب والوحدات التابعة له، وذلك من خلال 13 منصة تعريفية، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع .وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أن برنامج تطوير ودعم صغار مربي الماشية هو أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030، حيث يهدف لتعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه.وأفاد المهندس المطيري أن هناك عدة رسائل موجه لمربي الماشية من خلال هذه المنصات التعريفية بالبرنامج منها شروط التقديم على البرنامج وآليته ووسائل التقديم عليه للوصول إلى أكبر عدد من المستحقين للإعانة بالمنطقة الشرقية.// انتهى //17:55ت م0152