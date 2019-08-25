تبوك 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسباشر 16 ألف معلم ومعلمة من منسوبي تعليم منطقة تبوك اليوم, عملهم في مدارسهم بعد إجازة فترة الصيف ، استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد، الذي سيبدأ بعودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة الأحد المقبل.ورحب مدير التعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري بعودة منسوبي التعليم من المعلمين والمعلمات لمدارسهم بعد قضاء إجازة الصيف.وأكد العُمري أهمية ما يقدمه المعلم والمعلمة كونهما الركيزة الأساسية في تحقيق الرؤية الوطنية الطموحة 2030 ، داعيًا الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير وأن يحفظ أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وأن يديم على هذا الوطن أمنه وعزته في ظل القيادة الحكيمة.// انتهى //17:56ت م0153