الجزائر 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسأوقف حرس الشواطئ الجزائري 49 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات مختلفة، بمدن عنابة وتلمسان وعين قزام، وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم.وأوضح البيان، أن تسعة من المهاجرين كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، بشواطئ محافظة عنابة.وأضاف من جهة أخرى، دمرت عناصر الجيش مخبأ للإرهابيين، وثلاث قنابل تقليدية الصنع، بعد كشفها بمحافظة جيجل.// انتهى //18:25ت م0158