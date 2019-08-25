بيروت 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واستلقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، جرى خلاله استعراض التطوّرات على الساحتين اللبنانية والإقليمية.ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري، شدّد بومبيو، خلال الاتصال، على ضرورة تجنّب أي تصعيد، والعمل مع جميع الأطراف المعنية لمنع أي شكل من أشكال التدهور.من جهته، أكد الرئيس الحريري التزام لبنان بموجبات القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 ، منبهاً إلى مخاطر استمرار الخروقات الإسرائيلية لهذا القرار وللسيادة اللبنانية ووجوب العمل على وقف هذه الخروقات، مبينًا أن بلاده تبذل كل الجهود لضبط النفس والعمل على تخفيف حدة التوتّر.// انتهى //18:44ت م0160