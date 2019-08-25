الرياض 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسوقع عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الدهلاوي اليوم, مذكرة تفاهم مع شركة "إنسبر" الصينية المتخصصة في الحاسبات فائقة الأداء وأنظمة السوبر كمبيوتر, وذلك بالرياض.وأشار عميد الكلية إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق سلسلة من الاتفاقيات والشراكات المتواصلة التي تتماشى مع مرحلة تأسيس الكلية, حيث تتضمن هذه الاتفاقية تأسيسًا للتعاون التقني بين الكلية وشركة "إنسبر" الصينية في مجال التدريب على أنظمة الحاسبات فائقة الأداء كجزء مكمل لبرامج التعليم الأكاديمي في الكلية.وأكد الدكتور الدهلاوي أن الكلية ستواصل التحالف مع بعض الجامعات المرموقة والشركات التقنية العالمية للإسهام في مرحلة تأسيسها وفق أفضل المعايير العالمية.// انتهى //19:15ت م0163