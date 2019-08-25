رياضي / المنتخب السعودي للريشة يتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية
الأحد 1440/12/24 هـ الموافق 2019/08/25 م واس
الرياض 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس
تأهل لاعبي المنتخب السعودي للريشة الطائرة للأدوار نصف النهائية لمنافسات البطولة العربية التي تستضيفها الأردن ، بمشاركة 70 لاعبا ولاعبة ، حيث نجح رباعي الأخضر السعودي أحمد باشهاب ، يزن الصائغ ، عبدالعزيز سردار ، ضياء شعيب ، باجتياز منافسات الأدوار ربع النهائية للفردي و الزوجي .
وجاء تأهل لاعبي المنتخب السعودي بعد نجاح اللاعب أحمد باشهاب في منافسات الفردي بالفوز على نظيره لاعب المنتخب المصري بطل الجمهورية لعام 2018 عمر رفعت ، وفوز ثنائي الزوجي أحمد باشهاب و يزن الصائغ على نظيريهما لاعبي المنتخب اللبناني كارل حبيب و رافايل رينو ، وأيضا فوز الثنائي ضياء شعيب و عبدالعزيز سردار على نظيريهما لاعبي المنتخب الليبي عبد الهادي الطرحني و عبدالملك زكني ، ليضمن بذلك المنتخب السعودي التأهل لمنافسات الأدوار نصف النهائية للبطولة .
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19:17ت م
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