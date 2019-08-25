الباحة 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واستستقبل منطقة الباحة بداية الشهر القادم, مهرجان الرمان الوطني في نسخته الثامنة كوجهة سياحية لتنوع منتجات المنطقة الزراعية، الأمر الذي جعلها محط أنظار المستثمرين الذين بدأو في إقامة المشروعات السياحية الزراعية.ويعد مهرجان الرمان الذي يقع بقرية ترف رغدان من المهرجانات الموسمية الواعدة التي تعكس هوية المنطقة الزراعية وتشكل أهمية اقتصادية عالية ونافذة تسويقية مهمة للمزارعين ومنتجي الرمان وحافزاً للاستثمار في القطاع الزراعي بالمنطقة ورافداً اقتصادياً وسياحياً مهماً للمنطقة ومنتجا وطنيا يعزز مكانة المنطقة زراعياً ويسهم بتسويق المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة لتعزز الحركة الاقتصادية.وشهدت السياحية الزراعية في منطقة الباحة تطورًا ملحوظًا من خلال المهرجانات للمنتجات الزراعية نظير ما تشهده المنطقة من حركة سياحية متنامية وما تتميز به من بيئة زراعية خصبة تسهم في تنمية الحركة السياحية وتحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية على ملاك المزارع والمواطنين وتوفير فرص وظيفية للشباب والبنات.يذكر أن مجال الزراعة بالمنطقة يحظى بدعم وتشجيع من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة للإسهام بعودة أصحاب المزارع لمزارعهم وعودة المنطقة لطبيعتها الزراعية في ظل توجهات القيادة التي تؤكد على أهمية المحافظة على هوية البلد في مختلف المجالات منها الزراعة.// انتهى //19:26ت م0166