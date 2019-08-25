جيزان 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واستقوم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للنساء في محافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان ابتداءً من اليوم الأحد ولمدة أسبوع, ضمن إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.// انتهى //19:39ت م0170