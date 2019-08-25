بغداد 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسلقي اثنان من عناصر"الحشد الشعبي" مصرعهما , فيما اصيب ثالث بجروح, في هجوم نفذته طائرتان مسيرتان مجهولتان في محافظة الأنبار غرب العراق اليوم.وافاد مصدر امني محلي بان القتيلين والجريح منسوبون للواء 45 التابع لـ"الحشد الشعبي", وان الطائرتين المسيرتين المجهولتين استهدفتا نقطة تابعة للواء المذكور الموجود في منطقة القائم بقاطع عمليات الأنبار قرب الحدود العراقية - السورية، موضحًا ان الهجوم اسفر ايضًا عن احتراق عجلتين تابعتين للحشد المذكور.// انتهى //19:47ت م0171