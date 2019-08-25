الداير بني مالك 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسينظم مكتب التعليم بمحافظة الداير بني مالك غدًا ، ملتقى قيادات العمل التربوي ، بحضور محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة ، بهدف رفع مستوى العمل التربوي بمكتب التعليم ومدارس الحد الجنوبي بالداير .ويتضمن الملتقى جلسات متخصصة عن مرتكزات إدارة التعليم للعام الدراسي 1440/ 1441هـ ، ودور القيادة المدرسية في رفع مستوى التحصيل الدراسي ، ومنظومة الأداء الإشرافي والمدرسي ، إلى جانب دور القيادة المدرسية في معالجة الفاقد التعليمي بمدارس الحد الجنوبي، وكذلك مناقشة الأدوار المشتركة بين قائد المدرسة والإرشاد الطلابي في توجيه السلوك وأثره في تحسين مستوى التحصيل الدراسي .// انتهى //20:28ت م0174