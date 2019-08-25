رياضي / المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة يتأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية
الأحد 1440/12/24 هـ الموافق 2019/08/25 م واس
الرياض 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس
تأهل المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة إلى نهائيات البطولة الآسيوية ، بعد فوزه اليوم في مملكة البحرين على المنتخب الكويتي بنتيجة 65-46 ، في آخر مبارياته في البطولة الخليجية الـ 17 لكرة السلة المؤهلة لكأس آسيا للشباب .
وفرض المنتخب السعودي سيطرته من بداية المباراة باعتماده على الدفاع وتعزيز الهجوم من خلال السرعة والدخول والاختراقات ، ساهمت في حصد بطاقة التأهل الثانية ، ومرافقة منتخب البحرين الذي حصد بطاقة التأهل الأولى .
من جهته قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على هذا التأهل الآسيوي ، الذي يجسد ما يحظى به قطاع الرياضة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .
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20:41ت م
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