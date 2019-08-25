الرياض 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واستأهل المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة إلى نهائيات البطولة الآسيوية ، بعد فوزه اليوم في مملكة البحرين على المنتخب الكويتي بنتيجة 65-46 ، في آخر مبارياته في البطولة الخليجية الـ 17 لكرة السلة المؤهلة لكأس آسيا للشباب .وفرض المنتخب السعودي سيطرته من بداية المباراة باعتماده على الدفاع وتعزيز الهجوم من خلال السرعة والدخول والاختراقات ، ساهمت في حصد بطاقة التأهل الثانية ، ومرافقة منتخب البحرين الذي حصد بطاقة التأهل الأولى .من جهته قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على هذا التأهل الآسيوي ، الذي يجسد ما يحظى به قطاع الرياضة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .// انتهى //20:41ت م0176