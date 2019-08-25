محايل 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واستفقد محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي اليوم قرى وادي الخير ، يرافقه رئيس المركز إبراهيم بن عبد الله الشهري ، واطلع على عدد من المشاريع التي ينفذها فرع وزارة النقل الخاصة بأعمال الصيانة العاجلة للطريق المؤدي إلى قراى الوادي من ردم وإعادة سفلتة، كما تم وضع حلول مستقبلية للوادي، ومنها إنشاء عبارات لتصريف مياه الأمطار وإزالة التعديات التي تقع بالقرب من الشارع العام .وأكد محافظ بارق أن الجولة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومراكز وقرى المحافظة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك .// انتهى //20:53ت م0177