جدة 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واساستقبل فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية ، اليوم في مقر إقامته في مدينة جدة ، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، على هامش زيارة فخامته للمملكة العربية السعودية.وأعرب فخامة الرئيس الأفغاني خلال اللقاء عن تقديره للعلاقات الوطيدة التي تربط جمهورية أفغانستان بدول مجلس التعاون، منوها بالجهود التي تبذل لتنمية وتطوير التعاون المشترك في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، مؤكدا حرص أفغانستان على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دول المجلس تحقيقا للروابط التاريخية التي تجمع بين الجانبين.من جانبه عبر الدكتور عبداللطيف الزياني لفخامة الرئيس الأفغاني عن حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم - واهتمامهم بتنمية علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية أفغانستان الشقيقة، مشيدا بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الأفغانية في مكافحة الإرهاب لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في أفغانستان، ودفع عجلة التنمية والبناء لما فيه خير وصالح الشعب الأفغاني الشقيق، متمنيا لأفغانستان دوام التقدم والنماء والازدهار.وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين جمهورية أفغانستان ومجلس التعاون الخليجي ، وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة ، كما تم بحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء من الجانب الأفغاني معالي مستشار الأمن الوطني حمدالله مهاب ، ومعالي وزير المالية محمد همايون قيومي ، ومعالي وزير الدولة للمصالحة سلام رحيمي، وسفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة سيد جلال كريم ، فيما حضره من جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.// انتهى //20:54ت م0178